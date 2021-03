Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 14 marzo 2021 (video)

Ieri, 14 marzo 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, che la scorsa settimana aveva fatto da “supplente” a Fabio Fazio dopo il suo intervento, ha raccontato che nessuno quest’anno le ha regalato mimose per la festa della donna, mentre Silvio Berlusconi ha mostrato sui social di aver sradicato un’intera pianta. Lui sì che è uno a cui la questione femminile è stata sempre a cuore, ha commentato.

Poi è passata alla questione vaccinazioni, mostrando l’immagine del Presidente Mattarella che si è vaccinato in un ospedale pubblico, come un normale pensionato. Sempre in tema Covid, ha riportato le parole del Ministro Speranza, che ha annunciato che ci aspettano alcune settimane difficili, come se i mesi passati siano stati una botta di vita. Molte persone hanno però approfittato dei bonus ristrutturazione per fare lavori in casa, per cambiare la stufa – con la precedente ancora imballata, tanto era gratis – o mettersi il bidet con lo zampillo.

Nel suo intervento, ancora in tema Covid, anche il dialogo fittizio tra un “deficiente” che ha deciso di non vaccinarsi perché “ha capito tutto sul virus” e uno a cui tocca ascoltare. Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto. A seguire, l’estratto più significativo del suo intervento.