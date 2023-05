Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 14 maggio 2023 (video)

Ieri, 14 maggio 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata in studio con Matteo Paolillo, celebre protagonista di Mare Fuori, spiegando che sta guardando la serie tv con la mamma 90enne, anche se è difficile seguire certi discorsi in napoletano, nonostante i sottotitoli.

Finita la parentesi Mare Fuori, dopo qualche “complimento” a Fabio Fazio, Lucianina ha commentato il colorito di Carlo Conti alla serata dei David di Donatello e dei capelli lisci di Alessandro Borghese per la pubblicità delle penne lisce, per poi passare all’iceberg a forma fallica che si è staccato per il surriscaldamento globale: “la natura non sa più come dirci che le stiamo pesantemente sul…”, ha commentato.

Passando alla politica, ha parlato del nuovo commissario alla siccità, che, per uno strano caso, si chiama Nicola Dell’Acqua, leggendo poi una serie di titoli inventati, affidati ad onorevoli veri, dal cognome particolare. Infine, la festa della mamma e una lettera agli infermieri.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: