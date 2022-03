Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 13 marzo 2022 (video)

Ieri, 13 marzo 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica torinese, entrata ancora sulle note di Give Peace a Chance di John Lennon, ha commentato subito il collegamento con Sean Penn, sottolineando le differenze tra l’aspetto “vissuto” dell’attore e quello fin troppo ordinato di Fabio Fazio.

Le notizie positive della settimana: la Regina Elisabetta ha sconfitto anche il Covid, anche se non ha potuto festeggiare perché ha il divieto di bere alcolici. E comunque…povero Carlo, che ha il trono in nuda proprietà, ma è figlio di Highlander; la pastiglia per la prostata che ti rimborsa se non sei soddisfatto. Ma – si è chiesta la comica – come si fa a chiedere il rimborso? Il farmacista deve andare sulla fiducia? O ti danno una prostata nuova se non funziona più?

Dopo aver parlato abbondantemente di una nuova pastiglia per l’evacuazione, Lucianina è passata a parlare della guerra, commentando in modo più o meno ironico i tentativi di mediazione e le dichiarazioni assurde del patriarca della Chiesa Ortodossa. Infine ha letto una delle sue letterine serie, stavolta indirizzata alle donne, vista la recente Festa della Donna, per sottolinearne il coraggio.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto e a seguire un estratto.