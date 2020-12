Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 13 dicembre 2020 (video)

Ieri, 13 dicembre 2020, Luciana Littizzetto è tornata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, entrata sul finire del collegamento con Rocco Papaleo e PierFrancesco Favino, dopo aver salutato la “signora ridolini” – una delle poche presenze in studio -, ha commentato la gaffe dell’assessore Giulio Gallera, che mentre andava a correre è uscito dal comune di Milano (zona arancione) e ha pure postato la foto del suo percorso, suscitando sia ilarità che indignazione. Solo Forrest Gump e Gallera corrono senza limiti.

Dopo le polemiche della scorsa settimana, ha riproposto delle foto di Wanda Nara sul cavallo, in “abiti succinti”. La showgirl aveva minacciato una denuncia per le battute che la Littizzetto aveva fatto la scorsa settimana, definendole violente e sessiste, ma la comica ha voluto rispondere con una “letterina” nella quale ha sostenuto di aver fatto forse delle battute discutibili, ma violenza e sessismo sono ben altra cosa: viva le donne che non si prendono troppo sul serio.

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto (dal minuto 2.25.00 circa). A seguire un estratto dell’intervento.