Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 12 marzo 2023 (video)

Ieri, 12 marzo 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo essersi lamentata con Fabio Fazio sulla lunghezza delle sue interviste – al contrario di Bruno Vespa, che in 5 minuti riesce ad esaurire un intero argomento -, ha parlato della notizia secondo cui uno studio di avvocati si è lamentato del rumore del Conservatorio di Parma.

Dopo aver citato svariati tipi di rumore – dai galli, allo svuotamento del vetro e molto altro – e vie con nomi particolari, è passata all’argomento New York, in particolare ad una legge che vieta l’ingresso nella metro ai cani sopra ad una certa taglia. Però i padroni hanno trovato una soluzione, infilando i cani in una borsa Ikea opportunamente tagliata per far passare le zampe dell’animale. Ha quindi dedicato uno scritto alla borsa blu dell’Ikea, lodandone l’invenzione.

Lucianina ha parlato poi dell’intervista di Bianca Balti a Belve, nel quale la modella ha dichiarato di avere un’attrazione spasmodica verso l’organo maschile; dell’arrivo del pillolo maschile, un anticoncezionale; di Giorgia Meloni e Elly Schlein, alle quali ha scritto una letterina, chiedendo loro: “procedete anche distanti ma nella stessa direzione, non concentratevi sul trovare i colpevoli, studiate le cause e impegnatevi nelle soluzioni e soprattutto coltivate la pietà“.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: