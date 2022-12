Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dell’11 dicembre 2022 (video)

Ieri, 11 dicembre 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha ironizzato subito su alcuni titoloni che la riguardavano e che dicevano che lei avrebbe fatto dichiarazioni sconvenienti senza rendersi conto che aveva il microfono acceso…peccato fosse tutta una bufala.

Lucianina ha parlato poi di Carlo III, dicendosi preoccupata per il fatto che la corona pare troppo stretta per il suo testone. Più che il testone – ha sottolineato la Littizzetto -, il problema potrebbero essere le orecchie, visto che Carlo ha due antenne paraboliche e potrebbero non entrare sotto la corona.

Tra gli altri argomenti affrontati: lo studio dell’Università della Georgia che afferma che i peti possano avere effetti benefici; le dichiarazioni di Salvini, che ha detto che chi paga il caffè al bar con la carta è un rompiballe; De Luca che è l’unico che gira ancora con la mascherina; il Ponte sullo Stretto, con Salvini che si dice favorevole e che nel 2016 di diceva contrario.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: