Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 10 ottobre 2021 (video)

Ieri, 10 ottobre 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha subito riferito a Fabio Fazio che il web è impazzito per la sua barba bianca…neanche se Belen si fosse tolta le mutante sarebbe successo altrettanto. Il crollo di Facebook e Instagram della scorsa settimana è dovuta proprio alla barba di Fazio.

La comica è passata poi al commento dell’attualità, iniziando dalle pistole per la misurazione della temperatura. Tra tutte le cose inserite a causa del Covid-19, è l’unica che non sopporta: le pistole puntate alla fronte, alla tempia, o alla giugulare. Tutte con una temperatura diversa, influenzata anche da una passeggiata o da una caldana. Entri in 4 negozi e hai 4 temperature diverse.

Tra le altre cose, ha parlato del Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi – uno che ha il cervello che quando pensa fa il rumore delle balene – e del nuovo videogioco sul calcio uscito i giorni scorsi, che ha toppato alla grande stravolgendo le facce dei calciatori. Messi sembra un alieno, Ronaldo un orchetto del Signore degli Anelli. Spazio anche a Sergio Mattarella che cerca un trilocale e alle persone che usano il monopattino elettrico senza curarsi degli altri.

