Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani

Secondo quanto si apprende dall’ANSA, la giornalista di Rai 3 Lucia Annunziata è stata ricoverata presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

La conduttrice di Mezz’ora In Più è stata trasportata all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive in seguito all’insorgere di febbre e di difficoltà respiratorie.

La Annunziata è stata trasportata in ambulanza e ricoverata nella serata di ieri e successivamente sottoposta a tampone per accertare se i sintomi manifestati siano riconducibili al Covid-19.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)