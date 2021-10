Luce dei tuoi occhi, ultima puntata: chi è la figlia?

Il 27 ottobre 2021, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, la fiction che ha visto tornare su Mediaset due volti di punta della serialità generalista italiana, ovvero Anna Valle e Giuseppe Zeno. A loro (ed al resto del cast) il compito di dare vita ad una racconto basato sulla ricerca di una madre della propria figlia.

Ma come finisce Luce dei tuoi occhi? Per chi è curioso di sapere se chi è Alice, la figlia della protagonista Emma Conti (la Valle) e chi ha ucciso Luigi (Yuri Gugliucci), basta proseguire nella lettura: ma attenzione agli spoiler, che potrebbero rovinare la visione.

Luce dei tuoi occhi, finale

Dopo aver scoperto che neanche Martina (Linda Pani) è la figlia di Alice, Emma non sa più dove sbattere la testa. A sorprenderla è però la fuga improvvisa di sua cognata Azzurra (Francesca Beggio), insieme alla figlia Cecilia (Giulia Patrignano).

Emma ed Enrico, mentre sono sulle tracce della donna, scoprono che era stata Azzurra a sbrigare le pratiche dei documenti ospedalieri mentre Emma era priva di coscienza dopo aver partorito. E’ proprio Emma a rintracciare Azzurra: la donna le dice di essere scappata perché ha scoperto che Roberto (Luca Bastianello), fratello di Emma, si trovata con Luigi la notte in cui questo fu ucciso.

A Roberto non resta che confessare: è stato lui ad uccidere Yuri, ed è sempre stato lui a vendere Alice dopo che era nata, dal momento che aveva un grosso debito da saldare. Non sa, però, dove si trovi oggi. Emma sa quindi la verità su chi le ha portato via sua figlia, ma non sa dove si trovi.

L’esibizione delle ragazze al Festival, intanto, va benissimo: le ballerine sono soddisfatte, e lo è anche Emma che, ad esibizione finita, resta da sola nel teatro vuoto. E’ qui che pensa a sua figlia, ed a dove potrebbe essere: quando intravede una ragazza ballare sul palco, pensa che potrebbe essere lei.