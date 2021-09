Luce dei tuoi occhi, quante puntate sono?

La fiction Mediaset riparte con due volti notissimi del pubblico generalista, che si ritrovano insieme su Canale 5: Luce dei tuoi occhi, in onda dal 22 settembre 2021, li vede infatti nei panni dei protagonisti per una storia tra sentimento e mistero, ambientata a Vicenza.

Ma da quante puntate è composto Luce dei tuoi occhi? In tutto, gli episodi della serie tv sono dodici, in onda due per volta per sei prime serate ed altrettante settimane. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 27 ottobre.

Luce dei tuoi occhi, la trama

Oggi Emma Conti (Anna Valle) vive a New York ed è un étoile di fama internazionale. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza dopo la perdita prematura della sua Alice, la bambina avuta da Davide (Bernardo Casertano) il suo primo, grande amore.

Dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita insinuando in lei un dubbio: sua figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva. Alice si troverebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei. Per Emma è arrivato il momento di tornare a casa e cercare la verità.

Ed eccola nella scuola di danza della madre. Negli occhi appassionati di alcune giovani danzatrici Emma cercherà di riconoscere la sua bambina. Finirà però per trovare i frammenti della ragazza che è stata, la stessa che ha amato Davide e che oggi, dopo tanto tempo e tanto dolore, si sorprenderà a fare i conti con il passato e con la possibilità di un nuovo amore, quello per il professor Enrico Leoni (Giuseppe Zeno).