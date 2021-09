Luce dei tuoi occhi, location: dov’è stato girato?

La location scelta per la realizzazione di Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Canale 5 in onda dal 22 settembre 2021, è insolita per il mondo delle serie tv italiane, che spesso scelgono sempre le stesse città per ambientare le proprie storie.

In questo caso caso, infatti, la scelta è caduta su Vicenza, in Veneto: è questa la città natale di Emma Conti (Anna Valle), étoile che vive a New York e che decide di tornarvi per scoprire se è vero che la figlia creduta morto dopo essere nata sia in realtà viva e studi all’Accademia di danza cittadina.

Il regista della serie, Fabrizio Costa, ha scelto numerosi luoghi molto noti di Vicenza per ambientare le scene in esterna: Piazza delle Erbe, piazza San Lorenzo, la sede dell’associazione 11 settembre, il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati. Alcune scene, inoltre, sono state girate in provincia, in particolare a Brendola, mentre gli interni sono stati girati in studio a Roma. La serie ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Vicenza e del Comune di Brendola.