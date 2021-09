Luce dei tuoi occhi, il cast

Se è vero che Anna Valle e Giuseppe Zeno sono al centro del racconto in Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Canale 5 in onda dal 22 settembre 2021, va anche detto che oltre a loro il cast è ricco di numerosi altri attori ed attrici. Alcuni sono molto giovani, dal momento che la serie è ambientata anche in una scuola di danza ed in un istituto. Scopriamo insieme, allora, il cast di Luce dei tuoi occhi.

Anna Valle è Emma Conti: Intelligente, sensibile e creativa. Una donna di cultura internazionale, carismatica e sicura di sé, ma con una ferita profonda: la perdita della sua bambina alla nascita. Tragico evento che ha esorcizzato con la sua arte, raggiungendo risultati eccezionali nella danza contemporanea, ma che non ha mai superato veramente.

Giuseppe Zeno è Enrico Leoni: Professore al Liceo Scientifico frequentato dalle ballerine. Con la motocicletta, la giacca di pelle e la barba incolta sa appassionare anche gli studenti meno bravi e cattura gli sguardi delle studentesse. Ha abbandonato la carriera di ricercatore quando sua moglie è morta. Da allora insegna e si occupa di Miranda (Gea Dall’Orto), con la quale ha un rapporto di amore, ma anche di conflitto. Fra loro c’è il fantasma dell’amatissima moglie e madre.

Bernardo Casertano è Davide: Ex di Emma, con la quale ha vissuto una profonda storia d’amore, spezzata dalla perdita della loro bambina. Assessore alla cultura di Vicenza, ha da pochi mesi avuto un figlio, Matteo, con la nuova compagna, Luisa (Maria Rosaria Russo), poliziotta e madre di Anita (Sabrina Martina). Un uomo generoso e passionale, che quando rivede Emma non può non ricordare il loro passato insieme.

Francesca Beggio è Azzurra: Ex ballerina, maestra di danza e madre amorevole. Sposata con Roberto (Luca Bastianello), fratello di Emma. Meno brava e meno brillante di Emma. Era la sua migliore amica e la sua ombra. Le vuole un gran bene, ma soffre il confronto con lei e il suo ritorno minaccia gli equilibri che ha così faticosamente raggiunto.

Luca Bastianello è Roberto: Fratello di Emma, amministratore dell’accademia, marito di Azzurra. Un uomo che dedica tutto se stesso alla famiglia e alla gestione della scuola fondata da sua madre, barcamenandosi fra le donne di famiglia, che subisce un po’. Serio, posato, sempre controllato: sembra avere ereditato il carattere severo della madre e ha con la sorella un rapporto caldo, affettuoso.

Paola Pitagora è Paola Conti: Ex étoile e maestra di danza. Elegante, impostata, severa. Una donna d’altri tempi che può sembrare fredda e altera, ma che ama profondamente sua figlia Emma e ha sofferto molto quando lei ha perduto la bambina.

Elisa Visari è Valentina Costa: Jeans strappati, occhi da gatta. Sensuale e provocatoria, si diverte a flirtare con il prof Enrico Leoni, che ha preso lei e il fratello Luca (Riccardo De Rinaldis Santorelli) sotto la sua ala. È la leader naturale del gruppo e, quando serve, la cattiva maestra. Abbandonata dalla mamma quando era in fasce, vive con Luca, dopo un’infanzia in case-famiglia. Balla per diventare ricca e famosa e svoltare la sua vita.

Sabrina Martina è Anita Guerra: Figlia di Luisa, è meticolosa, educata, organizzata, sempre pronta a dare una mano alle amiche. Nel gruppo è quella che trova in ogni momento la parola giusta e si sforza di sedare i bisticci. È fidanzata con Alessandro (Matteo Pagani), gli vuole bene ed è convinta di essere felice con lui. In realtà non è capace di stare da sola. Vuole bene a Davide, compagno di sua madre, come a un padre. Balla perché le viene naturale.

Gea Dall’Orto è Miranda Leoni: Miranda è passionale, sognatrice e apparentemente molto sicura di sé. Sogna di diventare famosa, viaggiare, fare mille esperienze. Dietro al sorriso sbarazzino, però, si nasconde il dolore profondo per la perdita della madre, cui era legatissima. Il fantasma di quel lutto pervade anche il rapporto fra lei e suo padre.

Rebecca Antonaci è Sofia Romano: Labbra carnose, corpo non proprio esile da ballerina classica. Si guarda allo specchio e non si piace mai. Figlia di una coppia unita e affiatata, Luigi (Yuri Gugliucci) e Antonella (Carla Ferraro), gestori del bar dell’accademia che stravedono per lei e sono i suoi primi fan. È segretamente innamorata di Luca, ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi, ritenendolo irraggiungibile. Deve trovare il modo di esprimere le sue potenzialità e, soprattutto, di credere in se stessa. Balla per stare con le sue amiche.

Linda Pani è Martina Fontana: È una ragazza abituata fin da piccola ad avere tutte le porte aperte e a guardare gli altri dall’alto in basso. In realtà, dietro a un carattere che può sembrare spigoloso e altero, si nasconde buonsenso e desiderio di affetto. È la migliore amica di Alessia (Stella Maya Epifani), che la fa molto ridere e con la quale condivide una vita fatta di estetiste esclusive, circoli sportivi e viaggi. Figlia dello sponsor della scuola, il ricco gioielliere Aurelio Fontana (Paolo Romano), è molto legata al padre. Emma la include nel gruppo delle ballerine, perché, dalla sua data di nascita, potrebbe anche lei essere sua figlia.

Stella Maya Epifani è Alessia Lovato: È una ragazza abituata fin da piccola ad avere tutte le porte aperte e a guardare gli altri dall’alto in basso. In realtà, dietro a un carattere che può sembrare spigoloso e altero, si nasconde buonsenso e desiderio di affetto. È la migliore amica di Alessia, che la fa molto ridere e con la quale condivide una vita fatta di estetiste esclusive, circoli sportivi e viaggi. Figlia dello sponsor della scuola, il ricco gioielliere Aurelio Fontana, è molto legata al padre. Emma la include nel gruppo delle ballerine, perché, dalla sua data di nascita, potrebbe anche lei essere sua figlia.

Riccardo De Rinaldis Santorelli è Luca Costa: Fratello di Valentina. Un ragazzo fuori dagli schemi. Un anticonformista che però nella vita si è preso la responsabilità di fare da tutore alla sorella per portarla via dalla casa-famiglia dove viveva. Questo lo ha fatto crescere in fretta. È molto legato a Luigi, che gli ha dato un lavoro, e a Enrico, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Non si è mai accorto che Sofia lo ama. Lavora e studia e, nonostante abbia perso per strada qualche anno di scuola, è fra i più promettenti studenti di Enrico. La notte compone musica elettronica e basi hip hop.

Yari Gugliucci è Luigi Romano: Un uomo che si è fatto da solo e poco tempo dopo la nascita della sua unica figlia, Sofia, ha scommesso su se stesso e preso in gestione, insieme alla moglie, il bar dell’accademia. Sofia è la luce dei suoi occhi e ogni volta che la vede ballare si commuove come un bambino. Generoso, sorridente, sempre pronto a farsi un bicchiere con gli amici. Ha un bel rapporto con Enrico, che spesso pranza nel suo bar.

Carla Ferraro è Antonella Romano: Mamma di Sofia. Una donna solare, sempre pronta ad aiutare gli altri con una buona parola per tutti. È la più grande tifosa di Sofia, che sprona con ingenuo entusiasmo.

Paolo Romano è Aurelio Fontana: Un uomo allegro e piacione in cravatta regimental, titolare di una importante gioielleria. Classico imprenditore che conosce tutti e tutti conoscono, con le mani in pasta un po’ ovunque. Sponsor dell’accademia, sorriso ed eloquio fascinoso, apparentemente integerrimo e fedelissimo alla moglie.

Vincenzo Vivenzio è Mario: Collaboratore e sottoposto di Luisa, alla quale è legato da stima professionale e rispetto. Poliziotto serio e integerrimo, ma capace di scrollarsi di dosso lacci e lacciuoli del codice per dare una mano alla sua capa.

Valentina Valsania è Barbara Fontana: Moglie di Aurelio. Una bella signora ingioiellata, dedita alla famiglia e ai figli, Martina e Alessandro, che vizia a non finire. Non ha mai lavorato e si definisce madre a tempo pieno.

Matteo Pagani è Alessandro Fontana: Fratello di Martina, figlio di Aurelio e Barbara. Bello, muscoloso, sportivo, ricco. Un principe azzurro figlio di papà senza pensieri, che preferisce gli addominali al cervello. Lui e Anita sono la coppia più bella e invidiata della scuola. Al di là delle apparenze, Alessandro è innamorato perso di Anita.

Paola Sambo è Marta: Nonna di Miranda. Una bella signora spigliata e dal sorriso aperto, ma con un fondo di malinconia negli occhi.

Giancarlo Previati è Alberto: Nonno di Miranda, ex ginecologo. Un uomo anziano, dall’aspetto stanco. Sa essere minaccioso e severo, ma nasconde un cuore grande.

Francesca Giovannetti è Francesca Lovato: Mamma adottiva di Alessia, come lei entusiasta e superficiale, dipendente dai social media.

Agnese Nano è Carla: È ostetrica all’ospedale di Vicenza. In passato fu testimone della terribile notte in cui Emma perse sua figlia e finì in coma. Una donna semplice, che però sa più di quello che dice.

Sofia Pelaschier è Chiara Furlan.

Julia Wujkowski è Anna Ballarin.