Love Mi, il concerto in tv: scaletta e a che ora finisce

Lo aveva annunciato qualche settimana fa a sorpresa: ora, Love Mi, il concerto evento organizzato da Fedez affiancato dall’amico (ritrovato) J-Ax è pronto ad intrattenere il pubblico di Milano e quello televisivo di Italia 1. Oggi, martedì 28 giugno 2022, va infatti in onda il concerto in diretta da Piazza Duomo.

Qual è la scaletta di Love Mi? Ecco i cantanti in ordine di uscita: Caneda, MYDRAMA, Frada, Cara, PAULO, Beba, Rosa Chemical, Rose Villain, MILES, Mara Sattei, Nitro, Ariete, M¥SS KETA, Lazza, Dargen D’Amico, Shiva, Rhove, Paky, Ghali, Tananai, Tedua, Fedez e J-AX.

Il concerto si tiene dalle 18:00: la prima ora è in streaming su Mediaset Infinity, mentre dalle 19:00 va in onda su Italia 1. A che ora finisce Love Mi? Il concerto si terrà per tutta la serata, occupando prima e seconda serata. La data di fine concerto prevista è per le 23:30.

Chi conduce Love Mi? Se Fedez e J-Ax sono gli organizzatori del concerto, alla conduzione ci sono Elenoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator che avrà il compito di girare nel dietro le quinte e tra il pubblico presente.

Il concerto, però, ha soprattutto al centro la beneficenza: i fondi raccolti grazie al numero solidale 45595 saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG – TOGETHER TO GO, Onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse (in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale).