Love Island è un programma tv della categoria reality al via il 9 giugno 2021 su Real Time. Si tratta di un format tradotto dall’originale inglese in onda dal 2015 su ITV. In Italia lo presenta la celebre influencee4r Giulia De Lellis, ex-tronista con all’attivo partecipazioni a reality come Il Grande Fratello Vip e un successo editoriale enorme con il suo libro Le corna stanno bene su tutto.

Il format prevede che si formino da subito cinque coppie di uomini e donne single. Le coppie dovranno vivere insieme in una villa, cercando di vincere un premio in gettoni d’oro che andrà alla coppia preferita dal pubblico (e sopravvissuta alle tante insidie del programma).

Love Island – Puntate, orari e canale

La prima stagione di Love Island va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni mercoledì in prima serata alle 20,25 con una puntata della durata di un’ora circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. Ecco di seguito la presentazione delle coppie.

Love Island – Dov’è la villa

La location in cui è stato girato Love Island Italia si trova in Spagna, e più precisamente nell’isola di Gran Canaria, parte dell’arcipelago omonimo delle Canarie.

Love Island – Casting e come partecipare

Le iscrizioni per la prossima edizione sono già aperte a questo link. Il casting è interamente organizzato, realizzato e diretto da Fremantle e il requisito essenzxiale è essere single e maggiorenni.