Love is in the Air, finale: come finisce?

Martedì 5 aprile 2022, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata di Love is in the Air, la soap opera turca che ha fatto il suo debutto a maggio 2021 e che ha tenuto compagnia ai telespettatori per undici mesi. Dopo 234 episodi (nell’edizione italiana: in quella turca sono 52, dalla durata però maggiore), scopriamo finalmente come si concluderà la storia tra Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin).

-ATTENZIONE: SPOILER-

La serie si conclude facendo un salto in avanti nel tempo di qualche anno: dopo che Serkan è guarito dal cancro, ha iniziato ad allontanarsi da ogni tipo di relazione, compresa quella con Eda, rimandando il loro matrimonio e rifiutando l’idea di poter diventare padre.

Ormai lontani, la ragazza decide quindi di trasferirsi in Italia per completare i suoi studi, senza dire a Serkan di essere rimasta incinta: Eda cresce così la piccola Kiraz da sola. Solo qualche anno dopo, i due si ritrovano e si rendono conto che i sentimenti l’uno per l’altra non sono ancora sopiti.

Serkan, scoperto che Kiraz è sua figlia, riesce a superare le sue paure e sposa Eda con un matrimonio a sorpresa. No solo: i due hanno un altro figlio, Alp, che Eda dà alla luce mentre sono in viaggio verso la loro casa in montagna. La notizia della nascita di Alp si diffonde presto ed Eda e Serkan finalmente possono essere una famiglia.

Finisce così Love is in the Air, che Canale 5 ha mandato in onda ininterrottamente, a differenza della Turchia, che ha prodotto due stagioni della serie. La rete Mediaset, da mercoledì 6 aprile 2022, riserverà lo spazio occupato dalla soap ad un altro titolo già noto al pubblico: dalle 16:50 andrà infatti in onda Brave and Beautiful, la soap turca di cui Canale 5 ha mandato in onda i primi episodi nell’estate 2021 e che ora riprende dalle puntate in prima tv.