Love in paradise: innamorarsi ai Caraibi su Real Time: orari, puntate e coppie

Love in paradise: innamorarsi ai Caraibi (il cui titolo originale è Love in Paradise: The Caribbean) torna in TV e, più precisamente, su Real Time. Si tratta di un programma che segue le vicende di alcune coppie di innamorati che mettono alla prova i loro sentimenti in una location mozzafiato: i Caraibi.

Il programma, già andato in onda in passato su DMAX, è visibile su Real Time da mercoledì 1 giugno a partire dalle ore 21.20 con ben due episodi per serata. Ricordiamo che il programma di compone di 8 puntate totali.

Love in paradise: innamorarsi ai Caraibi: le coppie

Come già accennato, i protagonisti di Love in paradise: innamorarsi ai Caraibi sono coppie di innamorati. Per la precisione, le coppie sono:

Mark e Key : Mark ha 39 anni e viene da Huntington Beach, California, mentre Key è un personal trainer di 35 anni che vive a Bocas del Toro, Panama, ma è originaria dell’Argentina. I due si sono conosciuti 9 anni prima del programma quando Mark gestiva un ostello e Key era un’ospite.

Martine e Steven : Martine ha 26 anni e viene da Miami, in Florida. Ha incontrato Steven, un DJ di 33 anni di St. Thomas, Barbados, mentre erano entrambi in crociera con i rispettivi gruppi di amici.

Aryanna e Sherlon : Aryanna ha 25 anni ed è di Quincy, Illinois. Ha incontrato Sherlon mentre era in vacanza in Giamaica con sua sorella.

: Aryanna ha 25 anni ed è di Quincy, Illinois. Ha incontrato Sherlon mentre era in vacanza in Giamaica con sua sorella. Amber e Daniel: Amber ha 30 anni di Seminole, in Florida, mentre Daniel è un 23enne originario del Venezuela. Viveva a Jaco, in Costa Rica, quando ha incontrato Amber, che stava viaggiando con un’amica.

Love in paradise: innamorarsi ai Caraibi puntate in streaming

Le puntate di Love in paradise: innamorarsi ai Caraibi possono essere viste in sul sito ufficiale di discovery+, dove sono già disponibili gratuitamente e per intero già prima della messa in onda televisiva. Inoltre, il programma in questione è disponibile anche su TIMVISION.