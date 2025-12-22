Love Again, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 22 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Love Again. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Love Again – Trama

Love Again è una commedia romantica del 2023 diretta da Jim Strouse, con elementi drammatici e musicali. Il film è un remake inglese del tedesco SMS für Dich (2016), basato su un romanzo di Sofie Cramer.

Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) è una giovane donna devastata dalla morte improvvisa del fidanzato. Per elaborare il lutto, continua a inviare messaggi romantici e pensieri intimi al vecchio numero di telefono di lui, senza sapere che il numero è stato riassegnato. I messaggi arrivano a Rob Burns (Sam Heughan), un giornalista che ne rimane profondamente colpito e inizia a sviluppare sentimenti per l’autrice anonima.

Quando Rob viene incaricato di intervistare la cantante Céline Dion, le confida la sua situazione e riceve consigli sull’amore. Tra equivoci, emozioni e musica, i due protagonisti si avvicineranno in modo inaspettato, imparando a riaprirsi alla vita e all’amore.Il film mescola umorismo leggero, momenti toccanti sul superamento del dolore e una colonna sonora con brani di Céline Dion (inclusi alcuni inediti).

Love Again – Cast

Priyanka Chopra Jonas: Mira Ray, la protagonista in lutto.

Sam Heughan: Rob Burns, il giornalista che riceve i messaggi.

Céline Dion: interpreta se stessa, in un ruolo chiave come “consigliera” amorosa (è il suo debutto cinematografico come attrice).

Russell Tovey, Omid Djalili, Celia Imrie, Lydia West, Sofia Barclay, Arinzé Kene e altri nel cast di supporto.

Cameo di Nick Jonas (marito di Priyanka Chopra nella vita reale).