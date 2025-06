Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

L’Ospedale delle Bambole è un programma dedicato all’omonimo “ospedale” di Napoli in onda in prima tv su Real Time, oggi mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 22,50 per una durata di 55 minuti circa.

Il documentario è dedicato al laboratorio storico di restauro di bambole e peluche situato a Spaccanapoli, che è anche un museo visitabile. Fondato nel 1895 da Luigi Grassi, è gestito oggi da Tiziana Grassi e dai suoi figli, noti per riparare bambole di porcellana, plastica, legno, cartapesta e peluche, con reparti come Oculistica, Ortopedia e Sartoria.

Ecco di seguito un servizio di Pomeriggio 5 sull’argomento.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram