Lorenzo Tano: Ballando del 25 novembre 2023 (video)

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2023 di stasera, 25 novembre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata da Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e dalla grintosissima ballerina Lucrezia Lando, ormai coppia anche nella vita senza più nascondersi. La coppia ha ballato una coreografia di Paso Doble sulle note del brano Another one bites the dust dei Queen.

Lorenzo Tano: i voti a Ballando di stasera

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. A tratti sembrava un esercizio ginnico, ma il risultato è stato abbastanza buono e si è vista molta grinta in Lorenzo. Il voto della coppia è stato di 40 punti, a cui vanno aggiunti i punti della manche precedente, per un totale di 45 punti.

A voi il video dell’esibizione di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.