L’Ora – Inchiostro contro piombo, il cast

Era dal 2018 che Claudio Santamaria non era protagonista di una fiction in onda sulla generalista. L’attore -che l’inverno scorso abbiamo visto nel cast di Christian, su Sky- ha deciso di interrompere questa sua assenza ne L’Ora-Inchiostro contro piombo, la nuova fiction di Canale 5 in onda a partire da mercoledì 8 giugno 2022.

Santamaria interpreta il protagonista, il direttore del celebre quotidiano siciliano che si è fatto conoscere per aver contribuito alla lotta contro la mafia esponendosi sempre in prima linea. Curioso che in questa serie ci siano altri due attori con cui Santamaria ha recitato in Christian: Francesco Colella e Silvia D’Amico. Ecco, quindi, il cast completo de L’Ora-Inchiostro contro piombo.

Claudio Santamaria è Antonio Nicastro: romano, fumatore, con un’ulcera cronica che lo devasta, appassionato e tenace, testardo, dotato del fiuto di un grande giornalista. Personaggio scomodo, incaricato di occuparsi di un giornale morente, riuscirà a ribaltarne le sorti, incrementando la tiratura, motivando la redazione, creando un piccolo manipolo di coraggiosi eroi civili.

Maurizio Lombardi è Marcello Grisanti: accetta di seguire Nicastro a Palermo per questa nuova avventura. Ex partigiano, porta sul corpo i segni della sua lotta al nazifascismo che gli ha tolto la voce, costringendolo a esprimersi grazie a un laringofono. Grisanti non ha perso però quelle parole che continua a scrivere ostinatamente, riuscendo a fare anche da filtro tra la Redazione e il Direttore.

Daniela Marra è Enza Cusumano: una vera giornalista che cerca il suo posto nel mondo affrancandosi anche dal suo ruolo di moglie. Infatti, quando il marito Marco Maravigna (Josafat Vagni) decide di lasciare la redazione, lei rimane, affascinata dal nuovo corso imposto da Nicastro. Da sempre, vive con Salvo (Bruno Di Chiara) una relazione di amore e odio che le difficili condizioni dell’inchiesta metteranno a dura prova.

Francesco Colella è Giulio Rampulla: è cresciuto con i gesuiti, è un cristiano e un poeta. Lo riconosciamo subito quell’uomo buono e caparbio che custodisce una grande sofferenza: sua moglie Teresa è un’alcolizzata e una giocatrice d’azzardo. Fino alla fine, Rampulla proverà invano a prendersene cura, così come fa con i suoi giovani colleghi, per i quali ha sempre una parola di incoraggiamento e un motto di spirito.

Bruno Di Chiara è Salvo Licata: è un appassionato della vita, che ama in tutte le sue forme. Da tempo ha una relazione con Nerina (Daniela Scattolin), una prostituta cubana, ma il suo cuore sembra battere ancora per Enza, la sua determinata collega sposata con Marco Maravigna. L’arrivo del giovane Domenico Sciamma (Giovanni Alfieri) conferirà a Salvo anche il ruolo di compagno di avventure e mentore.

Giovanni Alfieri è Domenico Sciamma: i suoi tratti quasi fanciulleschi, la sua ingenuità non devono trarre in inganno. Per amore della verità, Domenico è capace di superare qualunque ostacolo e di affrontare ogni pericolo. Arriva direttamente da Corleone con una notizia bomba appuntata su due foglietti: la scomparsa di un sindacalista. Nicastro ne coglie subito il potenziale prendendolo a bordo e diventandone il maestro.

Tiziana Lodato è Silvia Congiu: affettuosa, disponibile, materna, ma anche intelligente e intraprendente, un vero pilastro per tutti i giornalisti.

Giampiero De Concilio è Nic Ruscica: un ladruncolo che proviene dai quartieri difficili di Palermo. Dopo la defezione di Basile, fotografo storico del giornale, Nic ne prende il posto, dimostrando talento e determinazione. Nic è sempre alla ricerca di un riscatto per sé e per il fratello minore Dino (Samuele Segreto).

Samuele Segreto è Dino Ruscica: fratello di Nic, un “picciotto” di strada che diventa, grazie a Nicastro, il primo strillone ufficiale de L’Ora. Dino è diretto e sfrontato, conosce Palermo come le sue tasche, ma spesso riesce a mettersi nei guai.

Marcello Mazzarella è Gaetano Donati: emanazione del partito, all’inizio si mostra restio alle innovazioni di Nicastro ma, presto, comprende l’importanza di assecondare il nuovo corso de L’Ora. Si mette così al servizio delle notizie, cercando anche delle coperture economiche che possano sanare i conti.

Silvia D’Amico è Anna Nicastro: è una giornalista capace, una donna emancipata che sa essere di sprone e di sostegno per Nicastro, che invece non si dimostra subito capace di incoraggiare il talento e l’ambizione della sua compagna. Vorrebbe un figlio da lei, ma Anna è irremovibile: troverà occupazione nel quotidiano rivale.

Selena Caramazza è Olivia Butera: è una ragazza misteriosa, che conosciamo quando il suo fidanzato, un sindacalista inviso ai mafiosi, scompare. Tra lei e Domenico nascerà presto uno stretto rapporto, mentre il ragazzo si mette sulle tracce della verità. Prima o poi però Domenico dovrà fare i conti con le ombre che circondano Olivia.

Daniela Scattolin è Nerina: prostituta cubana, amica e amante di Salvo.

Josafat Vagni è Marco Maravigna: è un fedele del Partito e non apprezza i nuovi metodi di Nicastro. Per questo quando il direttore mette i giornalisti davanti a una scelta, Marco decide di lasciare il giornale. Questo farà scoppiare tensioni già esistenti con la moglie Enza, soprattutto ora che la donna lavora a stretto contatto con Salvo.

Giorgia Spinelli è l’avvocato Muscarà: è un’avvocata senza peli sulla lingua, abituata a battersi in un mondo di soli uomini. Quando un vecchio amico, Rampulla, le chiede una mano per aiutare il suo giornale, Muscarà non si tirerà indietro.

Fabrizio Ferracane è Michele Navarra: rispettabile medico chirurgo a capo dell’Ospedale di Corleone. È il padrino indiscusso e rispettato, incute terrore e soggezione. Il suo codice d’onore sta però per essere superato.

Altri personaggi

Lino Musella è Luciano Liggio

Paride Benassi è il signor Sciamma

Giuseppe Tantillo è Vito Monteleone