Questa sera, giovedì 17 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film L’ombra del giorno. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’ombra del giorno – Trama

L’ombra del giorno è un film drammatico-sentimentale del 2022, diretto da Giuseppe Piccioni, ambientato ad Ascoli Piceno nel 1938, durante il periodo fascista. Ecco le informazioni richieste:

Luciano Traini (Riccardo Scamarcio), veterano della Prima Guerra Mondiale con una ferita che gli ha lasciato una gamba menomata, gestisce un ristorante in Piazza del Popolo, il celebre Caffè Meletti. Simpatizzante del fascismo, come molti italiani dell’epoca, vive in un apparente isolamento, seguendo le proprie regole. La sua routine cambia quando Anna Costanzi (Benedetta Porcaroli), una giovane ebrea in fuga da Roma con un segreto, si presenta chiedendo lavoro.

Luciano la assume come cameriera, e tra i due nasce un legame profondo, fatto di sguardi e silenzi, che si trasforma in amore. Sullo sfondo delle leggi razziali e dell’imminente Seconda Guerra Mondiale, la loro storia è minacciata dai pericoli del regime e dalle scelte morali che Luciano deve affrontare, mettendo in discussione le sue convinzioni.

L’ombra del giorno – Cast

Riccardo Scamarcio interpreta Luciano Traini, il proprietario del ristorante, un uomo complesso diviso tra dovere e sentimenti.

Benedetta Porcaroli è Anna Costanzi, una giovane donna ebrea, determinata e sensibile, che sconvolge la vita di Luciano.

Valeria Bilello nel ruolo di Amelia.

Lino Musella interpreta Osvaldo Lucchini, un vecchio compagno di guerra di Luciano.

Waël Sersoub è Emile.

Sandra Ceccarelli interpreta Elsa, la madre di Corrado.

Vincenzo Nemolato nel ruolo di Giovanni.

Costantino Seghi è Corrado.

Antonio Salines interpreta il Professore (il film è dedicato a lui, scomparso poco dopo le riprese)

