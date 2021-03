Con la quarta puntata, si chiude la prima stagione di Lolita Lobosco, la fiction di Raiuno che in queste settimane ha dominato gli ascolti della domenica sera, diventando la novità più vista di questa prima parte dell’anno. Un successo che non può non fare pensare ad una seconda stagione.

Un seguito, in effetti, è più che probabile: la serie con Luisa Ranieri e girata a Bari ha avuto nei primi tre episodi una media di 7.050.333 telespettatori (29,9% di share), numeri che ormai si vedono sempre di meno in tv, sia nelle produzioni di intrattenimento che nelle fiction.

A questo, si aggiunga il fatto che Gabriella Genisi ha scritto otto libri del ciclo di Lolita Lobosco, e che la produzione (ovvero Rai Fiction, Bibi Film Tv e la Zocotoco di Luca Zingaretti) ha quindi dalla sua la possibilità di portare in tv altre vicissitudini di Lolita.

Resterebbe solo da capire quando si potranno girare i nuovi episodi e quanti saranno: la Rai potrebbe restare sui quattro episodi oppure, visto il successo della serie, ordinarne di più. Le riprese, infine, potrebbero già iniziare in estate, limitazioni anti-Covid permettendo.