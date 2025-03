Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Un altro programma dedicato al peso ma in questo caso da un punto di vista un po’ diverso, in prima tv stasera, 20 ottobre 2018, su Real Time. L’emittente in questo caso presenta il documentario L’obesità mi ha salvato la vita.

In questo caso l’obesità conquista dunque quasi un’accezione positiva nelle quattro storie di persone che sono sopravvissute grazie alla loro stazza. E nei modi più particolari possibili come scopriremo guardando il programma.

L’obesità mi ha salvato la vita in tv

L’appuntamento con L’obesità mi ha salvato la vita è per giovedì 20 marzo 2025 alle 2.45 su Real Time. Il programma dura intorno ai 55 minuti e terminerà verso le 3.40.

