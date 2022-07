Ancora un programma davvero particolare e di sicuro non adatto ai deboli di stomaco quello che verrà messo in onda questa sera 4 ottobre da Real Time, che propone il documentario Lo straordinario caso di Alex Lewis, abbandonando per una volta il filone dell’obesità per trattare quello delle malattie rare.

È la storia di Alex Lewis, un 38enne inglese di Stockbridge, Gran Bretagna, che di punto in bianco ha visto la vita stravolta dall’irruzione nel suo corpo di un rarissimo batterio carnivoro che ha cominciato a divorarlo dall’interno. È così che dai sintomi di un raffreddore Alex si è ritrovato in punto di morte, in un’odissea interminabile tra le più svariate strutture mediche, incapaci di risolvere il caso.

La cosa terribile è che pur essendo sopravvissuto, l’uomo ha subito l’amputazione di entrambe le gambe, del braccio sinistro e addirittura delle labbra. Il braccio destro invece è stato ricostruito prelevando tessuto e muscoli dalla schiena.

Alex Lewis in tv

Alex Lewis oggi

Che fine ha fatto Alex Lewis oggi? Con grande forza d’animo si è adattato alla sua condizione di quadruplo amputato, e vive la sua vita di uomo sposato a padre di un figlio di sette anni. Fa anche più sport possibile e subito sotto vediamo una sua foto a una gara di canoa. Qui la sua pagina Instagram sempre aggiornata.