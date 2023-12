Lo Sportello di Forum si divide in due parti, su Rete 4

Seguici su Whatsapp - Telegram

No, se avete letto la guida tv di Rete 4 e avete trovato due volte Lo Sportello di Forum non avete visto doppio. È la sperimentazione che la terza rete Mediaset ha deciso di mettere in onda durante le festività, per capire se il traino dello spin-off di Forum potrebbe servire in vista della nuova versione di Stasera Italia con la conduzione di Bianca Berlinguer.

Ma andiamo con ordine: da ieri, lunedì 18 dicembre 2023, Rete 4 ha spezzettato l’appuntamento con Lo Sportello di Forum. Le puntate (delle repliche, e così sarà fino all’8 gennaio 2024) vanno in onda dalle 14:00 alle 14:50 e dalle 19:50 alle 20:30. Dunque, per scoprire la sentenza del caso di puntata bisogna aspettare la sera.

La decisione è stata voluta per sperimentare gli ascolti che Lo Sportello di Forum, molto buoni nel pomeriggio, possano essere altrettanti interessanti anche nel preserale. In questo modo, il programma potrebbe creare un traino migliore a Stasera Italia, ora condotto da Nicola Porro.

Se così fosse, Rete 4 potrebbe decidere, dall’8 gennaio, di lasciare le cose così, e di dividere in due parti Lo Sportello di Forum. L’idea, insomma, è quella di preparare il terreno in vista del debutto in access prime time di Bianca Berlinguer che, come previsto dall’estate scorsa, prendere il testimone da Nicola Porro per la conduzione di Stasera Italia (che con il suo arrivo potrebbe cambiare nome, come rivelato da TvBlog), pur continuando a mantenere l’appuntamento con È sempre Cartabianca il martedì.