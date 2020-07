Lo specchio della vendetta su Raidue: trama, cast e trailer

Il 4 luglio 2020, alle 21:45 su Raidue, va in onda in film-tv Lo specchio della vendetta, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2018. Una vicenda che prende spunto da una delle più grandi paure di tutti noi, ovvero ritrovarsi degli estranei in casa.

Lo specchio della vendetta, trama

La famiglia Styles, composta da Lisa (Kelly Packard), il marito Brian (Madison Dirks) e la figlia April (Elise Luthman) torna a casa da una vacanza, ma si rende conto che qualcosa non va: la porta è aperta e l’allarme è stato disattivato.

In casa, infatti, c’è un’altra famiglia, ma di rapinatori, composta da Carol (Jennifer Taylor), Mike (Todd Cahoon) e loro figlia Marcia (Megan Littler). I tre prendono subito in ostaggio gli Styles, facendo vivere loro un incubo: Lisa è costretta a prelevare 340mila dollari ed a rivelare al marito di avere una relazione extraconiugale con il vicino di casa Peter (Butch Klein), mentre Brian è sottoposto ad umiliazioni ed April a torture.

Una volta prelevati i soldi, i rapinatori vogliono uccidere i tre ostaggi, motivo per cui li portano in una zona isolata della città: scoperti da Peter, questo viene ucciso. Ma gli Styles riescono a liberarsi ed a fuggire.

Lo specchio della vendetta, finale

I tre riescono a nascondersi e, dopo non aver ottenuto il giusto sostegno dalla Polizia, a pedinare Carol, raggiungendola nella loro casa. Per gli Style è quindi il momento di riprendersi quello che gli è stato rubato: prima Lisa e Brian attaccano Mike, poi Carol. I due vengono legati, ma all’improvviso compare Marcia, che punta una pista contro Lisa e Brian.

A quel punto interviene April, che colpisce Marcia. I tre rapinatori possono finalmente essere consegnati alla giustizia. E’ così che scopriamo i loro veri nomi, ovvero Alexia Adamson (Carol), Zora Adamson (Marcia) e Ryder Adamson (Mike).

Lo specchio della vendetta, cast

Ecco il cast principale de Lo specchio della vendetta:

Kelly Packard: Lisa Styles

Madison Dirks: Brian Styles

Elise Luthman: April Styles

Jennifer Taylor: Carol

Todd Cahoon: Mike

Megan Littler: Marcia

Butch Klein: Peter

Terrence Flack: signor Buckley

Brian Johnson: detective Flynn

Kristin Carey: detective Carboni

Lo specchio della vendetta, trailer

Lo specchio della vendetta, streaming

E’ possibile vedere Lo specchio della vendetta in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.