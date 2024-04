Lo Show dei Record 2024, decima puntata del 7 aprile

Seguici su Whatsapp - Telegram

Decima edizione per Lo Show dei Record: il programma di Canale 5 torna in onda con una nuova edizione, a partire da domenica 4 febbraio 2024, alle 21:30. La formula del programma non cambia: dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness World Records 2024.

Con Gerry Scotti padrone di casa per la quinta volta (la terza consecutiva), assisteremo a performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di sorprendere ed emozionare il pubblico, in un un mix unico di prove eccezionali, ironia e divertimento.

I recordmen non verranno raccontati solo come talenti straordinari ma, nel presentarli, Gerry Scotti darà spazio anche alle loro storie, perché, spesso, dietro ad un personaggio eccentrico o fuori dal comune, c’è una storia da raccontare e, in alcuni casi, un esempio di vita da seguire.

Previste anche delle prove in esterna, che si svolgeranno all’Autodromo di Monza. Sulle piste del tempio della Formula1 si assisterà a imprese dal forte impatto spettacolare. A seguire sul campo questi primati sarà sempre l’inviato Umberto Pelizzari – detentore, nella sua lunga carriera, di record mondiali in tutte le discipline legate all’apnea.

Lo Show dei Record 2024, puntata 7 aprile 2024

Nella decima puntata del 7 aprile 2024, Gerry Scotti accoglie in studio, direttamente dagli Stati Uniti, Larry & Jessica Mc Donnel, entrati nei Guiness World Records per essere la coppia sposata con la massima differenza di altezza. E poi, tornano i record acquatici: questa settimana l’incredibile performance subacquea del ballerino indiano e star dei social Jaydeep Gohil, noto anche come “Hydroman”. Infine, dalla Cina, l’esibizione di Huang Yifan & Wang, che metteranno in mostra la loro sensazionale abilità fisica e il controllo del corpo.

Lo Show dei Record 2024, i giudici

A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari guinness saranno, come da tradizione, i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti, figura storica del programma.

Lo Show dei Record 2024, il Palo Grasso e l’Albero della Cuccagna

Due, poi, le prove fisse: torna il Palo Grasso, un’altra prova dove la fatica fisica, l’equilibrio e la velocità sono fondamentali. In questo caso si tratta di percorrere, senza cadere e con grande velocità, un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso. Alcuni impavidi concorrenti tenteranno l’impresa e quello che avrà totalizzato il miglior tempo dovrà vedersela nell’ultima puntata con Antonino Papa, detentore del Guinnes World Records dal 2015.

Tra le prove dello show, da quest’anno viene inoltre introdotta quella dell’Albero Della Cuccagna. Si tratta di un gioco della tradizione popolare, conosciuto in tutta Italia, in cui 20 squadre, organizzate in un grande torneo, dovranno cercare di raggiungere la cima di un palo, nel minor tempo possibile.