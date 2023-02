Lo Show dei Record 2023, la nuova edizione su Canale 5

Su Canale 5 a partire da domenica 18 febbraio 2023, va in onda la nona edizione de Lo Show dei Record, il programma che, basandosi sul Guinness World Record, mostra personaggi dai talenti più vari, capaci di registrare incredibili record basati sulla loro forza o su loro particolarità fisiche.

A condurre questa edizione ritroviamo per la quarta volta (la seconda consecutiva) Gerry Scotti, anche lui detentore di un primato: è il conduttore maschio del numero più alto di puntate di Chi Vuol Essere Milionario.

Scotti non sarà solo: per quanto riguarda le prove in esterna sarà infatti in collegamento con Umberto Pellizzari, detentore lungo la sua carriera di numerosi record mondiali legati alla disciplina dell’apnea sott’acqua.

In studio, invece, a convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari primati realizzati ci saranno i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti, figura storica e molto amata del programma.

Durante le puntate (registrate nello Studio 11 di Cologno Monzese, mentre le esterne sono all’Autodromo di Monza), oltre a record singoli, si assisterà a delle vere e proprie sfide: due o più performer si affronteranno per segnare un nuovo impossibile record. Fra le sfide saranno grandi protagonisti gli Strongmen e le Strongwomen.

Inoltre, torna la prova del Palo Grasso: un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso che bisogna percorrere senza cadere e nel minor tempo possibile. Ogni settimana alcuni impavidi concorrenti tenteranno l’impresa e quello che avrà totalizzato il miglior tempo dovrà vedersela nell’ultima puntata con Antonino Papa, detentore del Guinness World Record dal 2015.