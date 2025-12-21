Lo schiaccianoci e i quattro regni, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Lo schiaccianoci e i quattro regni. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Lo schiaccianoci e i quattro regni – Trama

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni (The Nutcracker and the Four Realms) è un film Disney del 2018, diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston. Ispirato liberamente al racconto “Schiaccianoci e il re dei topi” di E.T.A. Hoffmann e al celebre balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskij, è un’avventura fantasy natalizia perfetta per le feste.

La giovane Clara Stahlbaum, in lutto per la recente scomparsa della madre, riceve in eredità un misterioso carillon chiuso a chiave. Durante la vigilia di Natale, seguendo un filo d’oro alla festa del padrino Drosselmeyer, finisce in un mondo parallelo magico diviso in Quattro Regni: il Regno dei Fiocchi di Neve, il Regno dei Fiori, il Regno dei Dolci e il quarto Regno (detto anche Regno dei Divertimenti), governato dalla tirannica Madre Ginger.

Accompagnata dal soldato Schiaccianoci Phillip, Clara scopre che sua madre era la creatrice di questo mondo e che lei è una principessa. Per ripristinare l’armonia e recuperare la chiave del carillon, dovrà affrontare pericoli, tradimenti e un esercito di topi, in un viaggio pieno di meraviglie visive, danze e atmosfere fiabesche.Cast e attori principali

Lo schiaccianoci e i quattro regni – Cast

Mackenzie Foy: Clara Stahlbaum (protagonista)

Keira Knightley: Fata Confetto (reggente del Regno dei Dolci)

Morgan Freeman: Drosselmeyer (il padrino misterioso)

Helen Mirren: Madre Ginger (reggente del Quarto Regno)

Jayden Fowora-Knight: Phillip Hoffman (lo Schiaccianoci)

Eugenio Derbez: Hawthorne (reggente del Regno dei Fiori)

Richard E. Grant: Shiver (reggente del Regno dei Fiocchi di Neve)

Matthew Macfadyen: Signor Stahlbaum (padre di Clara)

Misty Copeland: La Ballerina (sequenza di danza)