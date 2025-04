Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 21 aprile 2025 va in onda la dodicesima puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata ad Atene, capitale della Grecia. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono Antonella di Mola di Bari che si è sposata in Grecia, la calabro-greca Nicole, e il costumista teatrale ex-avvocato Francesco; i ristoranti in gara sono Peccati di Gola, Nanninella ed Enoteca da Salvatore. Alla fine della puntata, ha vinto …Sorrento con 34 punti, uno meglio di Carlisi Bar & Kitchen e La Famiglia in una puntata decisa dal voto di italianità di Francesco.

Little Big Italy a Atene – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Subito sotto il trailer della puntata.

