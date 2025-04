Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 28 aprile 2025 va in onda l’undicesima puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata a Tallinn, capitale d’Estonia . Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono l’imprenditore modenese Emanuele che si è sposato in Estonia e ha due bambine, il musicista Andrea, e l’impiegato appassionato di Ice Swimming Marco; i ristoranti in gara sono Da Rocco, Pulcinella e Castello. Alla fine della puntata, ha vinto …

Little Big Italy a Tallinn – Streaming

Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma.

