Lunedì 10 ottobre 2022 va in onda la quinta puntata della quinta stagione di Little Big Italy, dedicata a Seattle. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione che torna nel continente americano. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat in questo caso sono Elena, consulente e membro dell’Accademia Italiana di cucina, il corniciaio Fabio, la cui italianità è la chiave del successo nel suo lavoro, e il food blogger Fabio C; i ristoranti in gara sono Zio Sal (toscano), Crudo e Cotto e la cucina casalinga e tradizionale di Salvatore. Il successo alla fine a chi andrà? Il ristorante vittorioso sarà svelato qui subito dopo la puntata…

Little Big Italy a Seattle

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discoveryplus il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.

Un po’ di piccante per animare la serata ci sta dai 🌶 #LittleBigItaly torna domani sera alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/Kri7weIT9c — NOVE (@nove) October 9, 2022