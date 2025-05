Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 26 maggio 2025 va in onda la seconda puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a San Paolo, in Brasile. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è sempre quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono il regista e medium Riccardo di Latina, la mediatrice culturale abruzzese Rita, e il veneziano Ivan; i ristoranti in gara sono Lido Amici di Amici, Vigneria Percussi e la Trattoria Temperani. Alla fine della puntata, ha vinto … Lido con 36 punti, uno più di San Paolo e Temperani.

Little Big Italy a San Paolo – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Subito sotto, appena verrà pubblicato, il trailer della puntata.

