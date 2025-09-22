Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 22 settembre 2025 va in onda la sesta puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata per la seconda volta a Rio de Janeiro, nella versione “vista mare”. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è sempre quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono la romana Marta, appassionata di danza e capoeira, la guida turistica genovese Andrea e la ravennate Silvia che legge le carte; i ristoranti in gara sono Amor, da Gino e Il Piccolo. Alla fine della puntata, ha vinto …

Little Big Italy a Rio de Janeiro – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Subito sotto, appena verrà pubblicato, il trailer della puntata.

