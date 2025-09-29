Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 29 settembre 2025 va in onda la settima puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Palma di Maiorca, nella Baleari spagnole. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è sempre quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono Laura, appassionata di cucina e sposata con uno spagnolo, lo speaker radiofonico fiorentino Francesco e la stilista bolognese Silvia; i ristoranti in gara sono Opera Maritim, La Bufala e Bastian Contrari. Alla fine della puntata, ha vinto…

Little Big Italy a Palma di Maiorca – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram