Lunedì 12 settembre 2022 va in onda la prima puntata della quinta stagione di Little Big Italy, dedicata a New York, che era già stata protagonista nella prima edizione, ma in questo caso dedicata esplicitamente alla Cucina regionale. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione che torna nel continente americano. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat in questo caso sono Mark, figlio di immigrati siciliani, la make-up artist Angela e il giudice della Corte Suprema Mike Pesce; i ristoranti in gara sono San Gennaro, Cremini’s (cucina marchigiana) e Spadaro (cucina romana). Il successo alla fine a chi andrà? Il ristorante vittorioso sarà svelato qui subito dopo la puntata… e ne esce vittorioso il partenopeo San Gennaro con 42 punti grazie ai 10 assegnati da Francesco contro i 41 di Cremini’s e i 39 di Spadaro.

Little Big Italy a New York

