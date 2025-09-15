Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 15 settembre 2025 va in onda la quarta puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Guadalajara, per la terza volta di filain Messico. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è sempre quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono la fiorentina aspirante attrice Giulia, la mestrina Anna e il life coach milanese Andrea; i ristoranti in gara sono Verum Franco, El Italiano e Da Massimo. Alla fine della puntata, ha vinto … El Italiano con 35 punti, poi Verum Franco 33 e Da Massimo 32.

Little Big Italy a Guadalajara – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Subito sotto, appena verrà pubblicato, il trailer della puntata.

