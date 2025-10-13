Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Edimburgo

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 13 ottobre 2025 va in onda la nona puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Edimburgo, capitale della Scozia. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è sempre quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono il veneto Claudio, appassionato di stile gotico, la campana di Battipaglia (Salerno) Deborah e l’erudito siciliano Calcedonio; i ristoranti in gara sono Gio’s, Osteria dei Sapori e Contini. Alla fine della puntata, ha vinto…

Little Big Italy a Edimburgo – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma.