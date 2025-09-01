Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 1 settembre 2025 va in onda la terza puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Città del Messico, capitale del Messico. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è sempre quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono Giulia, che ha seguito il marito in Nordamerica, l’appassionato speleologo romagnolo Francesco, e il napoletano Antonio; i ristoranti in gara sono Casa d’Amico, Trattoria Palacio e Maria Ciento38. Alla fine della puntata, ha vinto …

Little Big Italy a Città del Messico – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Subito sotto, appena verrà pubblicato, il trailer della puntata.

