Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Casablanca

Lunedì 20 ottobre 2025 va in onda la decima puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Casablanca, in marocco. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è sempre quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono la cantante pescarese Mara, il sardo Massimiliano e l’onicotecnica Anita; i ristoranti in gara sono L’Isola, Il Ferrarino e Villa Massimo. Alla fine della puntata, ha vinto…

Se volte approfondire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma.