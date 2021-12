Lunedì 6 dicembre 2021 va in onda la dodicesima puntata della quarta stagione di Little Big Italy, dedicata nuovamente a Bruxelles, capitale del Belgio, che era già stata protagonista con il nono episodio. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione dedicata all’Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat sono Dario, impiegato che si è fermato in Belgio dopo una prima esperienza di due mesi allungatasi ad libitum, il calabrese Bruno che lavora alla Commissione Europea da 12 anni e la figlia di due diplomatici italiani Beatrice sposata con un sorrentino; i ristoranti in gara sono il sardo Antas, il siciliano Maison Sensi e il napoletano Paolo’s Idea. Il successo alla fine a chi andrà? Il ristorante vittorioso sarà svelato qui subito dopo la puntata…

Little Big Italy a Bruxelles

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discoveryplus il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.