Lunedì 17 ottobre 2022 va in onda la sesta puntata della quinta stagione di Little Big Italy, dedicata a Brooklyn, popolare quartiere di New York ad alta densità italiana. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione che torna nel continente americano. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat in questo caso sono Serena, fisica e tra i cosiddetti cervelli in fuga dal nostro paese, Johnny, nato a New York ma di famiglia beneventana, e l’insegnante Pina, di Torre del Greco ma in America da quarant’anni; i ristoranti in gara sono Larina, La Locanda e Mama Capri. Il successo alla fine a chi andrà? Il ristorante vittorioso sarà svelato qui subito dopo la puntata…

Little Big Italy a Brooklyn

