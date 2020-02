Little Big Italy: streaming e ristoranti della puntata su Panama

Lunedì 24 febbraio 2020 va in onda la settima puntata della terza stagione di Little Big Italy, questa volta ambientata fuori dagli Stati Uniti d’America nella vicina Panama, piccolo stato dell’America Centrale. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione dedicata al continente americano. Qui trovate orari e scheda del programma. Subito dopo la messa in onda troverete qui il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.

Little Big Italy in Streaming: Panama