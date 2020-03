Little Big Italy: streaming e ristoranti della puntata su Miami

Lunedì 16 marzo 2020 va in onda la decima puntata della terza stagione di Little Big Italy, che ritorna negli Sati Uniti d’America e precisamente in Florida essendo dedicata a Miami. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione dedicata al continente americano. Qui trovate orari e scheda del programma. Subito dopo la messa in onda troverete qui il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.

Little Big Italy in Streaming: Santo Domingo

Trattorie italiane a Miami? Sembra una missione impossibile, ma #FrancescoPanella ci prova! L’appuntamento è per domani alle 21.25 sul #Nove e in streaming su #Dplay. #LittleBigItaly pic.twitter.com/9nBbyNR7PA — NOVE (@nove) March 14, 2020