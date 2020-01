Little Big Italy su NOVE: dal 13 gennaio la terza stagione

Little Big Italy è un programma tv della categoria reality in onda su canale Nove giunto alla terza stagione. Il ristoratore romano Francesco Panella, reduce a sua volta dall’apertura negli Usa di un suo locale, viaggia per il mondo a visitare ristoranti. Ne giudicherà tre per puntata in varie città del mondo e ogni volta uno solo vince. Il 22 aprile 2019 ha preso il via la seconda stagione; il 13 gennaio 2020 la terza.

Little Big Italy – Orari e Canale

In questa terza stagione Little Big Italy va in onda su NOVE (canale 9 DTT) ogni lunedì alle 21,30 circa a partire dal 13 gennaio 2020. Ogni episodio dura circa un’ora e 20 minuti e si conclude indicativamente alle 22,50.

Little Big Italy Dplay- Puntate e Conduttore

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda. Come illustrato sopra, il giudice e conduttore del programma è Francesco Panella.

Chi è Francesco Panella

Soprannominato The Brooklyn Man, dall’omonima e fortunata trasmissione che ha condotto per anni su Gambero Rosso Channel, Panella è partito dal ristorante di famiglia, l’Antica Pesa, collocato a Trastevere, per conquistare l’America e il mondo con un locale newyorchese dallo stesso nome. Ha trasferito le sue esperienze in un libro dal titolo Brooklyn Man: una guida insolita alla cucina di New York e molto di più, edito da Newton Compton e Gambero Rosso.

Little Big Italy – Streaming

Stagione 1 – 2018

Prima puntata: New York

Seconda puntata: New York

Terza puntata: Parigi

Quarta puntata: Boston

Quinta puntata: San Francisco

Sesta puntata: Londra

Settima puntata: Siviglia

Ottava puntata: Berlino



Stagione 2 – 2019

Prima puntata: Santiago del Cile

Seconda puntata: Buenos Aires

Terza puntata: Lima

Quarta puntata: Miami

Quinta puntata: New Orleans

Sesta puntata: Philadelphia

Settima puntata: Chicago

Settima puntata: Toronto

Stagione 3 – 2020

Prima puntata: Los Angeles