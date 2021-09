L’Ispettore Coliandro 8, quante puntate sono?

“Coliandro is back”: lo slogan de L’Ispettore Coliandro 8 continua ad essere questo. La serie tv storica di Raidue, in onda dal 2006 ad 2010 e poi dal 2016, ha uno zoccolo duro di fan, definiti “ultras” da Carlo Lucarelli, ideatore del personaggio interpretato da Giampaolo Morelli. L’appuntamento per i nuovi episodi è dal 22 settembre 2021.

Ma da quante puntate è composto L’Ispettore Coliandro 8? Anche in questa stagione, le puntate sono quattro, tutte della durata di circa 100 minuti l’una, in onda per altrettante settimane. Salvo modifiche di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 13 ottobre.

Nei quattro episodi, Coliandro dovrà affrontare pericolosi criminali, sempre con il suo atteggiamento un po’ spaccone ed arrogante, sbeffeggiato dai colleghi: Gamberini (Paolo Sassanelli), Bertaccini (Caterina Silva), Buffarini (Benedetta Cimatti). Tutti sono sotto la supervisione della Longhi (Veronika Logan) e dal Commissario De Zan (Alessandro Rossi).

Nel cast ci sarà anche Massimiliano Bruno nei panni di Borromini, ma dovrà fare a meno della presenza di Giuseppe Soleri, interprete di Gargiulo. L’attore è infatti sempre più impegnato nel suo ruolo di produttore, ed ha dovuto rinunciare a prendere parte a questa stagione.