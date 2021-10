L’Ispettore Coliandro 8 – Kabir Bedy: trama e cast

Il 13 ottobre 2021, su Raidue, va in onda la quarta ed ultima puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarelli (e giunta alla quarta stagione con il sottotitolo “Il ritorno”), con la regia dei Manetti Bros. e di Milena Cocozza. L’episodio in onda si chiama “Kabir Bedy” e vede Coliandro collaborare niente meno che con un’agente dei servizi segreti francesi.

Coliandro 8, Kabir Bedy: la trama

Coliandro viene invitato a cena da Amid (Mahmood Muhammad Tahir), il suo negoziante di fiducia. Il motivo non è l’amicizia (a dirla tutta molto improbabile) tra i due, ma un favore che l’uomo chiede al protagonista: pochi giorni prima, a Bologna, Amid ha visto la nipote Jamila Hussain (Elena Sotgiu), che non sapeva essere in Italia.

Jamila si è sempre opposta alle regole imposte dalla sua religione ed è sempre stata considerata una ribelle, ma ora sembra aver abbracciato un gruppo integralista che la costringe a girare completamente coperta. Amid teme che tutto questo sia contro la sua volontà e chiede a Coliandro di indagare.

L’Ispettore accetta, ma poco dopo Amid gli dice di lasciar perdere. Coliandro, incuriosito, non lascia perdere, ma finisce per combinare uno dei suoi guai: scopre infatti che Jamila stava lavorando sotto copertura per i servizi segreti francesi, all’interno di un’operazione con l’Italia per sventare un traffico di droga. Saltata la copertura, Jamila deve rientrare a casa, ma fa fatica a mollare le informazioni che ha finora raccolto. Finge così di prendere l’aereo e chiede a Coliandro di aiutarla ad indagare, diventando di fatto una fuggitiva.

Con il protagonista, i due lavorano parallelamente alla Polizia, e scoprono che Tarantola (Stefano Pesce), apparentemente un agente integerrimo, è in realtà coinvolto nel traffico di droga per conto di un trafficante soprannominato Don Lurio (Leo Mantovani).

I due riescono così a scoprire il loro piano, rischiando però la vita nel momento in cui s’intrufolano nella lavanderia industriale di Don Lurio. Grazie all’arrivo dei colleghi di Coliandro, però, lui e Jamila vengono salvati. A Jamila non resta che rientrare in Francia, ma di prima di farlo, passa a salutare Coliandro.

Coliandro 8, Kabir Bedy: cast

Ecco il cast di questo episodio:

Giampaolo Morelli: Ispettore Coliandro

Veronika Logan: sostituto procuratore Longhi

Paolo Sassanelli: Ispettore Gamberini

Alessandro Rossi: Commissario De Zan

Massimiliano Bruno: Ispettore Borromini

Caterina Silva: Ispettore Bertaccini

Luisella Notari: Vicedirigente Paffoni

Benedetta Cimatti: Sovrintendente Buffarini

Francesco Zenzola: agente Lorusso

Elena Sotgiu: Jamila Hussain

Stefano Pesce: Tarantola

Leo Mantovano: Don Lurio

L’Ispettore Coliandro 8, streaming

Tutti e quattro gli episodi de L’Ispettore Coliandro 8 sono già disponibili sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.