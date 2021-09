L’Ispettore Coliandro 8 – Intrigo maltese: trama e cast

Il 29 settembre 2021, su Raidue, va in onda la seconda puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarelli (e giunta alla quarta stagione con il sottotitolo “Il ritorno”), con la regia dei Manetti Bros. e di Milena Cocozza. L’episodio in onda si chiama “Intrigo maltese e vede Coliandro indagare a fianco di una tenace giornalista straniera.

Coliandro 8, Intrigo maltese: la trama

Mentre è a cena con Borromini (Massimiliano Bruno), Coliandro riconosce Cinno (Isparsa Lucarelli), un hacker con cui aveva avuto a che fare anni prima, mentre mette in atto una truffa. L’Ispettore lo insegue, ma Cinno riesce a fuggire grazie all’aiuto di una misteriosa ragazza. Proprio lei, poco prima, era dovuta fuggire dal suo appartamento: qualcuno aveva messo una bomba sotto la sua auto.

Grazie al riconoscimento di Coliandro, la Polizia capisce di chi si tratta: è Thea Zahra (Sabrina Impacciatore), una reporter maltese autrice di numerose inchieste scottanti. A volerla morta, sempre grazie alle indicazioni date da Coliandro, sono due insoliti sicari new age e vegani, che si fanno chiamare Ciucciù (Giovanna Di Rauso) e Papalli (Denis Fasolo), assunti da Roman Kolas (Alessio Caruso), apparentemente un filantropo che ha acquistato un’azienda bolognese in fallimento da Bellini (Greg) per convertirla e realizzare strumenti di Medicina per i Paesi del Terzo Mondo, ma che in realtà commercia armi di guerra.

Thea ha scoperto tutto, e chiede aiuto a Coliandro per finire la sua inchiesta e pubblicarla. L’Ispettore, seppur controvoglia, accetta: i due iniziano così a girare Bologna, mentre i due sicari sono sulle loro tracce. Nel frattempo, Buffarini (Benedetta Cimatti), Gamberini (Paolo Sassanelli) e Bertaccini (Caterina Silva) indagano per individuare i sicari, che trovano senza vita, uccisi da Kolas.

Proprio mentre Thea sta caricando l’inchiesta, che diventerà un’assicurazione sulla sua vita, Kolas ed i suoi uomini la rintracciano a casa di Lorusso. Dopo una colluttazione, Thea riesce a mettere online l’articolo: la donna viene salvata da Coliandro prima e dall’arrivo dei suoi colleghi dopo. Tutto si risolve per il meglio, ma a prendere l’encomio anche questa volta è Lorusso: a Coliandro non resta che passare una notte con Thea.

Coliandro 8, Intrigo maltese: cast

Ecco il cast di questo episodio:

Giampaolo Morelli: Ispettore Coliandro

Veronika Logan: sostituto procuratore Longhi

Paolo Sassanelli: Ispettore Gamberini

Alessandro Rossi: Commissario De Zan

Massimiliano Bruno: Ispettore Borromini

Caterina Silva: Ispettore Bertaccini

Luisella Notari: Vicedirigente Paffoni

Benedetta Cimatti: Sovrintendente Buffarini

Francesco Zenzola: agente Lorusso

Sabrina Impacciatore: Thea Zahra

Denis Fasolo: Papalli

Giovanna Di Rauso: Ciucciù

Alessio Caruso: Roman Kalos

Greg: Bellini

L’Ispettore Coliandro 8, streaming

Tutti e quattro gli episodi de L’Ispettore Coliandro 8 sono già disponibili sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.