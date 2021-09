L’Ispettore Coliandro 8 – Il Fantasma: trama e cast

Il 22 settembre 2021, su Raidue, va in onda la prima puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarelli (e giunta alla quarta stagione con il sottotitolo “Il ritorno”), con la regia dei Manetti Bros. e di Milena Cocozza. L’episodio in onda si chiama “Il Fantasma” e vede Coliandro lavorare per salvare la vita al Commissario De Zan (Alessandro Rossi).

Coliandro 8, Il Fantasma: la trama

Mentre è sotto copertura in un night club, la squadra -incluso Coliandro- riesce ad arrestare un temibile boss di Cosa Nostra. Durante l’arresto, De Zan incontra il Geometra Trombetta (Michele Di Mauro), che gli ricorda qualcuno ma non sa chi: per precauzione, l’uomo viene messo in stato di fermo per 72 ore. Il giorno dopo, mentre sono in auto insieme, Coliandro e De Zan rimangono coinvolti in un incidente stradale: poco cosciente, l’Ispettore intravede un uomo con un piede di porco verificare le loro condizioni ed andarsene.

Coliandro ha riportato lievi ferite, mentre De Zan finisce in coma: in ospedale, oltre alla moglie c’è anche Aurora (Chiara Martegiani), la figlia del Commissario che sta seguendo le orme del padre, ma con meno fortuna, dal momento che è stata sospesa. Dopo le sue solite gaffes, Coliandro lega con la giovane, ricambiato.

L’Ispettore rivede in ospedale l’uomo che ha visto dopo l’incidente: è Lo Cascio (Massimiliano Rossi), un sicario che è stato ingaggiato da qualcuno per uccidere De Zan. Ma solo Aurora gli crede: i due iniziano così un’indagine tutta loro per fermare l’uomo. La Longhi (Veronika Logan) e Gamberini (Paolo Sassanelli), intanto, cercano indizi tra le carte di De Zan: sulla scrivania c’è anche la foto dello storico arresto del Commissario del cosiddetto Fantasma, un boss che fu rilasciato dalla Polizia e che da allora è latitante.

Il Fantasma altri non è che il Geometra Trombetta (alias di Salvatore Maria Moneta) che, alla luce del sole, conduce la sua vita liberamente dando ordini tramite il suo avvocato: nell’attesa che scada il suo fermo, dà ordini affinché non solo De Zan -che pensa possa averlo riconosciuto- sia giustiziato, ma anche tutta la squadra che lo ha arrestato.

De Zan, intanto, si risveglia ma non ricorda nulla della sua vita. Lo Cascio, però, è già dalla moglie, e costringe Aurora a raggiungerla: con lei c’è anche Coliandro. I due vengono tenuti prigionieri tutta la notte nella cella frigorifera di un ristorante, in modo che non possano indagare ulteriormente. A pochi minuti da rilascio di Trombetta -che così potrà tornare latitante-, i due vengono liberati ma con l’intenzione di ucciderli. Incredibilmente, però, riescono a far arrestare sia il Rosso che il suo braccio destro ed a scappare.

In ospedale, De Zan vede Coliandro e ricorda tutto: la Longhi viene avvertita in tempo affinché Trombetta non lasci la Polizia, ed è finalmente arrestato. La vicenda è festeggiata a cena a casa di De Zan, dove viene invitato anche Coliandro: mentre il Commissario consiglia all’Ispettore di essere “meno Coliandro”, Aurora lo provoca facendogli piedino sotto il tavolo.

Coliandro 8, Il Fantasma: cast

Ecco il cast di questo episodio:

Giampaolo Morelli: Ispettore Coliandro

Veronika Logan: sostituto procuratore Longhi

Paolo Sassanelli: Ispettore Gamberini

Alessandro Rossi: Commissario De Zan

Massimiliano Bruno: Ispettore Borromini

Caterina Silva: Ispettore Bertaccini

Luisella Notari: Vicedirigente Paffoni

Benedetta Cimatti: Sovrintendente Buffarini

Francesco Zenzola: agente Lorusso

Mahmood Muhammad Tahir: Amid

Chiara Martegiani: Aurora De Zan

Massimiliano Rossi: Lo Cascio

Michele Di Mauro: Geometra Trombetta/Salvatore Maria Denaro

L’Ispettore Coliandro 8, streaming

Tutti e quattro gli episodi de L’Ispettore Coliandro 8 sono già disponibili sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.