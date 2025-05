Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La diciannovesima edizione del celebre reality show L’Isola dei Famosi inizia il 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, condotta per la prima volta da Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato dall’Honduras. Il cast ufficiale comprende 20 naufraghi, divisi in due squadre: i giovani e gli over 40.

L’Isola dei Famosi 2025 – Cast e Concorrenti

Squadra Giovani

Nunzio Stancampiano (22 anni, ballerino, ex Amici 2022 e Battiti Live)

Chiara Balistreri (22 anni, vittima di violenza, ospite a Le Iene e Verissimo)

Carly Tommasini (26 anni, modella e attivista LGBTQ+)

Samuele Bragelli (influencer, appassionato di pesca)

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi, ex Ballando con le Stelle)

Leonardo Brum

Squadra Over 40

Antonella Mosetti (showgirl, ex Grande Fratello VIP)

Teresanna Pugliese (ex tronista di Uomini e Donne)

Loredana Cannata (attrice, in Diamanti di Özpetek)

Cristina Plevani (vincitrice del primo Grande Fratello)

Paolo Vallesi (cantautore, ex La Talpa)

Camila Giorgi (ex tennista professionista)

Angelo Famao (cantante)

Omar Fantini (conduttore, ex Zelig Off)

Mirko Frezza (attore, in Dogman e Rocco Schiavone)

Patrizia Rossetti (presentatrice TV)

Alessia Fabiani (attrice e showgirl, ex La Fattoria)

Mario Adinolfi (giornalista ed ex deputato)

Dino Giarrusso (politico ed ex Le Iene)

Marialuisa Jacobelli (giornalista sportiva)

Francesca Bergesio (modella e ballerina, ex Ciao Darwin).

L’Isola dei Famosi 2025 – Quanto dura

Non è stato comunicato ufficialmente il numero esatto di puntate, ma basandoci sulle edizioni precedenti (ad esempio, la 18ª edizione con 14 puntate e la 17ª con 10), si prevede un totale tra 10 e 14 puntate, con una durata complessiva di circa tre mesi. La programmazione iniziale include un appuntamento settimanale il mercoledì, con possibili variazioni (come doppi appuntamenti o cambi di giorno) come avvenuto in passato.

